Erheblichen Schaden verursachte ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag in Biberach.

Wie die Polizei berichtet, wurden im Krummen Weg neun Fahrzeuge beschädigt. Unbekannte zerstachen an den Autos die Reifen. Der Schaden dürfte mehrere hundert Euro betragen, so eine erste Schätzung der Polizei. Jetzt suchen die Ermittler Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag im Krummen Weg verdächtige Personen gesehen haben oder sonst Hinweise geben können (Hinweis-Telefon: 07351/4470).

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

