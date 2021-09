Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht an Edelsteinklinik

Bruchweiler (ots)

Am 20.09.2021 ist es in der Zeit zwischen 11:25 Uhr und 14:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Edelsteinklinik gekommen. Dabei wurde ein weinroter Hyundai, welcher vor der Klinik am Straßenrand der Lindenstraße abgestellt war, linksseitig der Frontstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an hiesige Polizeiinspektion unter der 06781- 5610 zu wenden.

