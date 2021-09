Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Schweich (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag, 20.09.2021, auf Dienstag, 21.09.2021, zwei Kleintransporter eines Betriebs im Gewerbegebiet Handwerkerhof in Schweich-Issel aufgebrochen. Es wurde nichts aus den Kleintransportern entwendet. Zielrichtung der bisher unbekannten Täter dürften in den Fahrzeugen vermutete Werkzeuge gewesen sein. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel. 06502-9157-0, mail: pischweich@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

