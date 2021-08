Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei: Gesuchter stellt sich nach zwei Tagen

Köln (ots)

Nach einem Diebstahl Ende letzten Jahres in der S19 fahndete die Bundespolizei öffentlich nach dem Tatverdächtigen mittels Fotos aus der Überwachungskamera der Straßenbahn. Der Druck auf den Tatverdächtigen wurde anscheinend so hoch, dass er sich innerhalb von zwei Tagen stellte.

Nachdem ein Unbekannter am 20.12.2020 einen Rucksack mit Inhaltswert von 3500EUR aus der S19 von Düren nach Köln entwendet hatte, wurde mit Beschluss des Amtsgesichts Köln mit Lichtbildern öffentlich durch die Bundespolizei nach ihm gefahndet. Nach nur zwei Tagen stellte sich der Gesuchte bei einer Polizeidienststelle in Köln und wurde zweifelsfrei identifiziert. Dank der Aufnahme und Verbreitung der Fahndung durch die regionalen Medien konnte der Fahndungserfolg so schnell herbeigeführt werden. Die Bundespolizei bedankt sich für die Unterstützung der Öffentlichkeit.

Die Ermittlungen in diesem Fall werden fortan ohne die weitere Publikation der Lichtbilder fortgesetzt und die Öffentlichkeitsfahndung gelöscht. Alle Medien, die die Fahndung elektronisch veröffentlicht haben, werden gebeten, die Fotos zu löschen oder unkenntlich zu machen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell