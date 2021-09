Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Illegale Abfallentsorgung in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter entsorgten sechzehn Kühlschränke in einem Waldstück in der Straße "Havekoster Sand" in Ganderkesee. Aufgefunden wurden die Kühlschränke am Samstag, 18. September 2021, gegen 13:30 Uhr.

Zeugen die Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 zu melden.

Insbesondere werden Hinweise benötigt, wann die Kühlschränke abgelagert wurden. Möglicherweise erkennen Zeugen zudem die teilweise farblich markanten Kühlschränke wieder.

