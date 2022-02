Polizei Düren

POL-DN: Montagsdemos in Düren und Jülich

Düren/Jülich (ots)

Wie in den vergangenen Wochen kam es am gestrigen Montag erneut zu Versammlungen in Düren und Jülich.

Im Stadtgebiet Jülich demonstrierten angemeldet von der Polizei geschätzt etwa 100 Personen unter dem Motto "Für eine freie Impfentscheidung und ein Ende der Ausgrenzung von nicht geimpften Menschen!" in der Zeit von 18:15 Uhr bis 19:25 Uhr. Etwa zeitgleich demonstrierten polizeilich geschätzt etwa 30 Personen unter dem Motto "Jülich solidarich!". Es kam zu keinerlei Zwischenfällen.

Im Stadtgebiet Düren kam es in der Zeit von 19:05 Uhr bis 20:10 Uhr zu einer nichtangemeldeten Versammlung in Form eines Aufzuges, an der nach polizeilicher Schätzung etwa 180 Personen teilnahmen. Wegen des Nichtanmeldens der Versammlung wurde erneut Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Eine angemeldete Versammlung unter dem Motto "Gegen rechtsoffene Strukturen von Coronaleugnern/Querdenkern!" mit etwa 13 Teilnehmern fand friedlich und störungsfrei im Zeitraum zwischen 18:25 Uhr und 18:55 Uhr statt. Lediglich am Ende der Versammlungen kam es zu einem verbalen Austausch mit Teilnehmern der nichtangelmeldeten Versammlung.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell