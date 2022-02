Polizei Düren

POL-DN: Diebestrio festgenommen

Düren (ots)

Drei Damen im Alter von 25, 28 und 28 Jahren aus Köln, die sich in einem Verbrauchermarkt auf der Nideggener Straße aufhielten, gerieten in den Fokus einer Polizeibeamtin, die sich ebenfalls in dem Markt aufhielten. Am Ende klickten die Handschellen.

Das Trio verteilte sich zunächst einzeln im Ladenlokal, um dann Kunden in Augenschein zu nehmen. Bei einer älteren Kundin versuchte man dann, aus einem mitgeführten Trolli das Portemonnaie zu entwenden, was jedoch misslang. Hiernach verteilten die Drei sich wieder im Supermarkt und entnahmen verschiedene Waren aus den Regalen, welche jedoch beim Verlassen des Marktes an der Kasse nicht vorgelegt wurden. Auf dem Parkplatz wurden die Tatverdächtigen durch hinzugerufene Polizeibeamte angesprochen und kontrolliert. Die entwendete Ware aus dem Verbrauchermarkt sowie Ware aus verschiedenen Geschäften Dürens konnte bei der anschließenden Durchsuchung der Personen und des mitgeführten Pkw aufgefunden werden. Das Trio wurde vorläufig festgenommen und wird am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt.

