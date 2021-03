Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 11. März 2021, geriet gegen 18:30 Uhr der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße in Wildeshausen, aus bislang ungeklärter Ursache, in Brand.

Die Einsatzkräfte stellten aufsteigenden Rauch aus dem Dachstuhl sowie brennenden Unrat auf dem Dachboden fest.

Alle Bewohner*innen des Mehrfamilienhauses wurden durch Kräfte der Polizei und Feuerwehr aus dem Haus begleitet, sodass niemand verletzt wurde.

Die Kräfte der Feuerwehren Düngstrup und Wildeshausen löschten das Feuer, sodass eine weitere Ausbreitung verhindert wurde. Am Dach des Hauses entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Die Bewohner*innen konnten nach Abschluss der Lösch- und Instandsetzungsarbeiten, gegen 22:05 Uhr, in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der unmittelbare Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell