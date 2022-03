Polizei Hagen

POL-HA: Kind an der Friedensstraße angefahren

Hagen (ots)

Am 26.03.2022 kam es gegen 18.00 Uhr auf der Friedensstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind angefahren wurde. eine 21-jährige PKW-Fahrerin befuhr mit ihrem PKW die Friedensstraße in Richtung Boeler Straße. In Höhe der Hausnummer 89 lief unvermittelt ein Kind zwischen parkenden Autos auf die Straße. Obwohl die Autofahrerin sofort eine Vollbremsung durchführte lief der 3-jährige Junge noch seitlich gegen das Fahrzeug. Dieser wurde leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am PKW waren lediglich Wischspuren vorhanden. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

