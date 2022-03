Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- 20-Packungen Kaffee unter der Kleidung

Gevelsberg (ots)

Der Mitarbeiterin eines Discounters fiel am Montagvormittag eine Kundin im Geschäft an der Haßlinghauser Straße auf, die auffällig ausgebeulte Kleidung trug und den Kassenbereich passieren wollte. Sie sprach die 32-jährige Frau aus Duisburg an und fragte, ob sie Ware unter der Bekleidung verstecken würde. Daraufhin wurde die Frau hysterisch, holte jedoch freiwillig mehrere Packungen Kaffee unter ihrer Kleidung hervor. Insgesamt 20 Packungen verstaute die Frau verteilt an ihrem Körper. Nach Angaben der Mitarbeiterin soll die Diebin in Begleitung einer weiteren Frau gewesen sein, diese flüchtete jedoch, als die Mitarbeiterin die Komplizin ansprach. Die Polizei nahm die Personalien der Duisburgerin auf, danach konnte sie den Markt verlassen. Gegen sie wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

