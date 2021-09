Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räuberischer Diebstahl - Jugendliche beim Zigarettendiebstahl erwischt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg OT Westhagen, Hallesche Straße 22.09.2021, 13.30 Uhr

Wegen räuberischen Diebstahls wird sich ein 16 Jahre alter Jugendlicher demnächst vor Gericht verantworten müssen.

Der 16-Jährige war am Mittwoch gegen 13.30 Uhr der Angestellten eines Lebensmitteldiscounters in der Halleschen Straße aufgefallen, als er sich mit seiner weiblichen Begleitung diverse Zigarettenschachteln aus dem Zigarettenautomaten an der Kasse zog und damit im hinteren Bereich des Ladens verschwand. Hier konnte die Angestellte beobachten, wie die beiden Jugendlichen die Zigarettenschachteln unter ihrer Kleidung verschwinden ließen.

Die Angestellte alarmierte den Marktleiter und man sprach die Jugendlichen an. Diese fühlten sich ertappt und gaben ihre Beute heraus.

Während die derzeit unbekannte weibliche Jugendliche plötzlich ihre Beine in die Hand nahm und flüchtete, hielten die Angestellten den 16-Jährigen fest, der sich nach Leibeskräften wehrte und um sich schlug. Dabei zog sich eine Angestellte leichte Verletzungen zu. Zwei weitere Angestellte kamen ihren Kollegen zur Hilfe und man hielt den jungen Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in erzieherische Obhut übergeben.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen die flüchtige jugendliche Begleiterin des 16-Jährigen aufgefallen ist. Hinweise zu der Person nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

