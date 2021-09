Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Kosmetikstudio - 11.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Neumärker Straße

21.09.2021, 19.00 Uhr - 22.09.2021, 08.30 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Kosmetikstudio in der Neumärker Straße eingebrochen. Der Schaden den sie dabei anrichteten dürfte sich nach ersten Schätzungen auf 11.000 Euro belaufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei verschafften sich Unbekannte zwischen Dienstagabend 19.00 Uhr und Mittwochmorgen 08.30 Uhr gewaltsam über die rückwärtige Nebeneingangstür Zugang zu den Geschäftsräumen. Hier entwendeten sie neben einem Flachbildschirm auch noch technische Geräte, Schmuck und die Kassenanlage. Danach flüchteten die die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei ist sich sicher, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können.

Von daher hoffen die Ermittler, dass Anwohner, Autofahrer oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat am Ludgerihof unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

