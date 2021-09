Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Einbruch in Kindergarten - Täter scheitern

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Großer Kirchhof

21.09.2021, 21.00 Uhr - 22.09.2021, 10.30 Uhr

Unbekannte haben versucht, in der Nacht zum Mittwoch in eine Kindertagesstätte in der Straße Großer Kirchhof einzubrechen. Ob sie an der Widerstandsfähigkeit des Materials scheiterten oder gestört wurden ist derzeit noch fraglich.

Fest steht, dass die Unbekannten zwischen Dienstagabend 21.00 Uhr und Mittwochmorgen 10.30 Uhr auf das Gelände der Kita in der Straße Großer Kirchhof gelangt sind.

Hier haben sie vergeblich versucht ein Fenster gewaltsam zu öffnen, scheiterten jedoch aus den genannten Gründen. Dabei richteten die Ganoven einen Schaden von rund 500 Euro an.

Die Polizei hofft dennoch darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell