Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Pedelecs aus Garage gestohlen- Rahmennummern sind wichtig!

Gevelsberg (ots)

Am Montagmorgen bemerkte ein Anwohner der Brüderstraße, dass sein elektronisches Garagentor nicht mehr ordnungsgemäß funktionierte. Bei einer genauen Nachschau stellte er fest, dass das Tor beschädigt wurde. In der Garage bemerkte er, dass daraus zwei hochwertige Pedelecs und ein Rennrad gestohlen wurden. Auf einer Videoüberwachung konnte der Gevelsberger sehen, dass sich um 00:15 Uhr, eine männliche Person offensichtlich gezielt zu der verschlossenen Garage begab und das Tor mit Gewalt hoch schob. Danach schob er die Räder nacheinander aus der Garage und entfernte sich in unbekannte Richtung. Es handelt sich um zwei Räder der Marke Cube und ein blaues Rennrad. Der Täter wird so beschrieben:

-Männlich

-Südländisches Erscheinungsbild -etwa 20 bis 30 Jahre alt -etwa 180cm groß -normale bis schlanke Figur -schwarze Haare -Drei-Tage-Bart Er trug einen oliv-grünen Pullover und eine Jeans

Bei einem Diebstahl ist es wichtig, die Rahmennummer seines Fahrrades zu kennen und diese der Polizei mitzuteilen. Mit der Buchstaben- und Zahlenkombination kann die Polizei den Eigentümer des Fahrrades zuordnen und gegebenenfalls bei einer Kontrolle den Dieb überführen. Die Fahrradpass-App ist eine gute Alternative, alle erforderlichen Daten zu speichern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell