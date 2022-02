Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Mit Messer Einnahmen gefordert

Breckerfeld (ots)

Am Samstag (26.02), gegen 19:40 Uhr, betrat eine bisher unbekannte Person einen Getränkemarkt an der Windmühlenstraße. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Mann die Einnahmen aus der Kasse. Der 28-jährige Mitarbeiter übergab das Geld und der Täter flüchtete in Richtung Prioreier Straße. Er wird so beschrieben:

- ca. 25 Jahre

- ca. 185 cm - südländisches Erscheinungsbild Er trug bei der Tat: - Graue Jogginghose - Schwarze Sweatshirt - Schwarze Jacke - Weiße Schuhe - Schwarze Mütze - Weißer Mundschutz - Schwarze Handschuhe

Eine Fahndung verlief bisher erfolglos. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können. Hinweise können bei der Polizei unter der Telefonnummer: 02333-91664000 eingereicht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell