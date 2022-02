Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Autofahrer nach Zeugenhinweis mit über 2 Promille gestoppt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schachtweg und Rilkehof

20.02.2022, 02.22 Uhr

Durch aufmerksame Zeugen gelang es einer Streife der Polizei Wolfsburg am frühen Sonntagmorgen einen stark alkoholisierten Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

Die Zeugen hatten um 02.22 Uhr beobachtet, wie zwei augenscheinlich betrunkene Männer im Innenstadtbereich im Schachtweg zu einem PKW gingen.

Beide stiegen ein, starteten den Motor und fuhren los. Über den Notruf informierten die Zeugen unverzüglich die Polizei. Weiterhin fuhren sie mit ihrem Fahrzeug dem PKW der beiden Männer, einem Fiat, hinterher und gaben dabei jeweils ihren Standort an.

So gelang es kurze Zeit später einer Polizeistreife beide Männer in der Straße Rilkehof noch in unmittelbarer Nähe des Fiat zu stellen.

Nach einer entsprechenden Belehrung gab ein 35 Jahre alter Wolfsburger gegenüber den Beamten zu, den PKW geführt zu haben. Die zuvor von den Zeugen abgegebene Beschreibung traf ebenfalls auf ihn zu.

Bei einem anschließend durchgeführten Atemalkoholtest erbrachte der 35-Jährige einen AAK-Wert von 2,08 Promille.

Dem Mann wurde daraufhin von einem Arzt im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen.

Sein Führerschein konnte zunächst nicht sichergestellt werden, da der Wolfsburger behauptete diesen verloren zu haben.

Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr in Folge von Alkohol wurde eingeleitet.

Ein ausdrücklicher Dank geht an die Zeugen, die mit ihrem schnellen Handeln möglicherweise Schlimmes verhindert haben.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell