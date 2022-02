Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruchversuch in zwei Geschäfte - Eingangstüren hielten Stand

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

17.02.2022, 18.00 Uhr - 18.02.2022, 09.15 Uhr

Unbekannte haben versucht zwischen Donnerstagabend 18.00 Uhr und Freitagmorgen 09.15 Uhr in zwei Geschäfte in der Porschestraße einzubrechen. In beiden Fällen hielten die Zugangstüren den Einbruchsversuchen Stand und es entstand lediglich Sachschaden in noch festzustellender Höhe.

Betroffen waren ein Hörakustikfachgeschäft und ein daneben befindlicher Imbiss im Bereich zwischen der Zollhausstraße und der Porschestraße.

Die Polizei hofft dennoch, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell