Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Alkohol und Drogen unterwegs

Wolfsburg (ots)

Lehre, Wendhausen, Berliner Heerstraße

18.02.2022, 00.40 Uhr

Einer Funkstreifenbesatzung der Polizei fiel am frühen Freitagmorgen ein Motorrollerfahrer auf, der in Höhe einer Tankstelle die Berliner Heerstraße kreuzte und auf dem dortigen Radweg mit mehr als 30 km/h in Richtung Lehre unterwegs war.

Die Beamten kontrollierten den Motorrollerfahrer, bei dem es sich um einen 35-Jährigen aus der Gemeinde Lehre handelte.

Der Fahrzeugführer konnte den Beamten zwar eine Betriebserlaubnis jedoch keine Fahrerlaubnis aushändigen.

Da es sich bei dem Fahrzeug laut Betriebserlaubnis um ein Leichtkraftrad handelt, der 35-Jährige lediglich über eine Mofaprüfbescheinigung aus der Schulzeit verfügte, eröffneten ihm die Beamten, dass er ein Fahren ohne Fahrerlaubnis begangen hat.

Zu allem Überfluss hatte der 35-jährige noch 1,15 Promille Alkohol intus und führte Betäubungsmittel bei sich.

Daraufhin wurde dem Fahrzeugführer im Wolfsburger Klinikum Blutproben entnommen und Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogen- und Alkoholbeeinflussung, bzw. Besitz und Erwerb von Betäubungsmittel eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell