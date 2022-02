Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg-Pkw landet vor Laternenmast

Gevelsberg (ots)

Am Sonntagmorgen wurde eine 31-jährige Gevelsbergerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Frau war mit ihrem Pkw auf der Hagener Straße in Richtung Hagen unterwegs. Als sie nach rechts auf ein Grundstück abbiegen wollte, geriet ihr Pkw aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte sie mit einem dort aufgestellten Laternenmast. Bei dem Aufprall verletzte sie sich leicht, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

