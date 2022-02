Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Auffahrunfall an der Hattinger Straße

Schwelm (ots)

Am Sonntagvormittag fuhr eine 38-jährige Sprockhövelerin mit ihrem Hyundai auf der Hattinger Straße in Richtung Talstraße. Aus bisher ungeklärten Gründen bemerkte sie den an der dortigen Ampel stehenden Mercedes eines 41-jährigen zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Fahrer als auch die 32-jährige Beifahrerin in dem Mercedes leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung benötigten sie nicht.

