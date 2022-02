Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbrecher hebeln Fenster auf

Herdecke (ots)

Am Sonntag hörten die Bewohner eines Einfamilienhauses am Kirchender Dorfweg, gegen 20:00 Uhr, einen lauten Knall in ihrem Wohnzimmer. Ausfindig machen, woher das Geräusch stammte, konnten die Anwohner zuerst nicht. Gegen 22:45 Uhr fiel ihnen das aufgehebelte Fenster im Badezimmer auf. Die Einbrecher durchsuchten eine Schmuckschatulle und entwendeten daraus Modeschmuck. Hinweise auf die Einbrecher gibt es bislang keine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell