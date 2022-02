Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 26.02.2022 gegen 05:10 Uhr befährt ein 61-jähriger Mann aus Hückeswagen mit seinem schwarzen Suzuki die Bundesstraße 483 nach Radevormwald. In Höhe der Einmündung zur Straße Bransel kommt er witterungsbedingt von der Fahrbahn ab und verletzt sich dabei leicht. Er wird einem umliegendem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße 483 im Bereich der Unfallstelle in beiden Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell