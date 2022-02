Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Sprockhövel (ots)

Am Samstag, den 26.02.2022 gegen 14:15 Uhr befährt ein 16-jähriger Hattinger mit seinem Leichtkraftrad die South-Kirkby Straße in Sprockhövel. Als er auf die Bochumer Straße abbiegen will, übersieht ihn eine nachfahrende 50-jährige Frau aus Sprockhövel mit ihrem weißen Ford. Es kommt zur Kollision in deren Folge der 16-jährige leicht verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt wird. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

