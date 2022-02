Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Spuren im Schnee führen zu Unfallflüchtigem

Sprockhövel (ots)

Am Freitag, gegen 01:00 Uhr, wurde ein Anwohner des Kaninchenwegs durch einen lauten Knall vor seiner Haustüre aufmerksam. Als er nachschaute sah er, dass sein vor dem Haus geparkter Volvo SUV gegen die Hauswand gedrückt war. Augenscheinlich war dies Ausmaß eines Verkehrsunfalls, wodurch der Volvo gegen die Hauswand schoben wurde. Die Front des Fahrzeuges wies starke Beschädigungen auf, der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Polizeikräfte konnten im Nahbereich (Zippe) auf einem Feld einen beschädigten und unverschlossenen Mitsubishi VAN feststellen. Das Fahrzeug hatte sich offensichtlich auf dem Feld festgefahren. Von dem Fahrzeug konnten Schuhabdruckspuren im Schnee festgestellt werden, die zu einem nahegelegenen Haus führten, welches auch als Halteranschrift des betroffenen Fahrzeuges eingetragen war. Der 40-jährige Halter konnte hier angetroffen werden, mit einem Verkehrsunfall in Verbindung zu stehen wollte er jedoch nicht zugeben. Bei dem Sprockhöveler konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, ein durchgeführter Test verlief positiv. Er wurde zur Polizeiwache in Hattingen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der festgefahrene Mitsubishi wurde durch einen Trecker vom Feld geborgen

