Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Auffahrunfall auf der Heilenbecker Straße

Ennepetal (ots)

Ein 54-jähriger Hagener fuhr am Donnerstagnachmittag auf der Heilenbecker Straße in Richtung Kölner Straße. An der dort befindlichen Ampel befand sich verkehrsbedingt ein Rückstau. Da der Hagener kurz abgelenkt war, schätzte er den Abstand zu dem letzten Fahrzeug des Rückstaus falsch ein und fuhr auf den Dacia eines 53-jährigen Hageners auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia auf den VW UP eines 54-jährigen Ennepetalers aufgeschoben. Der 53-jährige Dacia-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des VW UP verletzte sich leicht, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er jedoch nicht.

