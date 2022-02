Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Herdecke (ots)

Am Freitag, den 25.02.2022 gegen 15:00 Uhr befährt ein 45-jähriger Dortmunder mit einem weißen Fiat den Herdecker Bach in Herdecke in Fahrtrichtung Dortmund. Als er beabsichtigt nach rechts in die Wittbräucker Straße abbiegen will, übersieht er den vorausfahrenden grauen Fiat einer 31-jährigen Dortmunderin und kollidiert mit diesem. Bei der Kollision wird die 31-jährige leicht verletzt einem umliegendem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

