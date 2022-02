Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Haselünne (ots)

Samstag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 8.20 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Industriestraße einzubrechen. Sie schlugen die Scheibe eines Fensters ein. Die Täter wurden vermutlich durch den Bewohner bei ihrer Tatausführung gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961 958700 zu melden.

