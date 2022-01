Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gemeinsame Kontrollen zur Gewährleistung des Infektionsschutzes

Friedberg (ots)

Karben: Gemeinsame Kontrollen zur Gewährleistung des Infektionsschutzes

Gemeinsam überprüften Bad Vilbeler Polizei und Stadtpolizei Karben am Montagabend (10.1.22) die Einhaltung der weiter bestehenden Infektionschutzvorgaben, insbesondere in Gaststätten und öffentlichen Betrieben in Karben.

Zwischen 21 Uhr und 0 Uhr kontrollierten die Beamten insgesamt 10 Objekte sowie 43 Personen. Sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Coronavirus-Schutzverordnung, eine Strafanzeige wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse (gefälschter Impfpass) sowie eine weitere Strafanzeige wegen Drogenbesitzes.

Die Maßnahmen der Ordnungshüter wurden von einem Gros der Bevölkerung positiv aufgenommen. Vergleichbare Kontrollen werden auch weiterhin an verschiedenen Örtlichkeiten im Wetteraukreis stattfinden.

Tobias Kremp

Pressesprecher

