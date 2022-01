Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbrüche in Bad Vilbel + Rhönschafe gestohlen + Punto geklaut + Bikes entwendet + Nach Unfall vor Polizei geflüchtet

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 10.01.2022

Bad Vilbel: Einbrüche in Bad Vilbel

Gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus verschafften sich Einbrecher am vergangenen Wochenende in der Alten Straße. Zwischen Samstag, 8 Uhr und Sonntag, 22 Uhr brachten die Straftäter die Glasscheibe einer dortigen Schiebetür zum Bersten; im Anschluss durchsuchte man die Wohnräume nach Wertsachen. Sie erbeuteten neben diversem (Mode-)Schmuck auch eine Armbanduhr sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag in verschiedenen Fremdwährungen.

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 2.1. und Sonntag, 9.1. waren Straftäter auch in ein Einfamilienhaus im Schlesienring eingedrungen. Dort waren die Langfinger durch ein zuvor beschädigtes Fenster hineingelangt. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume nach Brauchbarem, verließen den Tatort offenbar jedoch schließlich ohne Beute.

Die Kripo in Friedberg bittet um Hinweise zu den genannten Fällen unter Tel. 06031/6010.

Nidda: Rhönschafe gestohlen

Von einer Viehweide nahe des Storchweges in Eichelsdorf verschwanden am vergangenen Samstag zwischen 16 Uhr und 18 Uhr insgesamt vier Rhönschafe. Die Büdinger Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Nidda: Punto geklaut

Ein blauer Fiat Punto verschwand zwischen Montag, 3.1. und Samstag, 8.1. aus einer Scheune in der Straße "Raun". Der Restwert des PKW, an welchem die amtlichen Kennzeichen "FB-GS 169" angebracht gewesen waren, beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel. 06042/96480.

Bad Vilbel: Bikes entwendet

Neben einer Bohrmaschine und einer Stichsäge stahlen Diebe zwischen Mittwochmorgen und Freitagnachmittag aus dem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Lohstraße auch zwei dort aufbewahrte Fahrräder. Hierbei handelt es sich um ein braunes Mountainbike von Ghost sowie um ein rot/weißes Rennrad des Herstellers Corratec. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

Friedberg: Nach Unfall vor Polizei geflüchtet

In der Kaiserstraße kollidierte am Samstagabend gegen 20.10 Uhr ein mit zwei Personen besetzter, schwarzer VW mit dem an einer rot zeigenden Ampel wartenden, schwarzen Seat eines 35-jährigen Friedbergers. Der 35-Jährige blieb unverletzt.

Als eine Polizeistreife an der Unfallstelle eintraf flüchtete einer der Männer zu Fuß in Richtung Mainzer-Tor-Anlage; ein Passant nahm kurzerhand die Verfolgung auf. An der Ecke Schützenhain nahmen Polizisten den Flüchtigen schließlich vorläufig fest. Bei der folgenden Durchsuchung fand man eine kleine Menge Haschisch bei dem 24-jährigen Friedberger. Der im Unfallfahrzeug angetroffene 28-jährige Mann aus Friedberg machte auf die Schutzleute einen deutlich alkoholisierten Eindruck. Auch er musste zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle. Die weitere Überprüfung ergab, dass der VW offenbar über keine aktuelle Zulassung verfügte. So waren die an diesem angebrachten Schilder mit Bremer Kennung bereits entstempelt und gehörten zuvor an ein anderes Fahrzeug.

An der Unfallstelle meldeten sich bereits andere Verkehrsteilnehmer bei den Schutzleuten und gaben an, kurz vor der letztlichen Kollision beinahe ebenfalls in einen Unfall mit dem schwarzen VW verwickelt worden zu sein. So soll ihnen der PKW in Höhe der Hausnummer 51 auf ihrer Fahrspur entgegengekommen sein. Einen drohenden Zusammenprall habe man lediglich durch beherztes Ausweichen verhindern können.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die beiden Fahrzeuginsassen unmittelbar nach dem Zusammenstoß an der Ampel die Sitzplätze gewechselt.

Die Polizei in Friedberg ermittelt nun, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Kennzeichenmissbrauchs und Drogenbesitz. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Waren weitere Verkehrsteilnehmer durch den schwarzen VW Passat gefährdet oder in einen Unfall verwickelt worden? Wer hatte den Verkehrsunfall an der rot zeigenden Lichtzeichenanlage beobachten können? Wer kann anderweitig sachdienliche Hinweise geben?

