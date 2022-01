Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbrecher machen Beute + Jeep beschädigt

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Einbrecher machen Beute

Im Stadtteil Gronau kam es zwischen Samstag und Donnerstagabend zu einem Einbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus. Im Tatzeitraum hatten sich Straftäter über eine aufgehebelte Eingangstür Zugang zur Wohnung in der Vilbeler Straße verschafft und diese nach Wertsachen durchforstet. Sie entwendeten Uhren sowie eine Goldkette im Wert mehrerer Tausend Euro. Die Kripo Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Büdingen: Jeep beschädigt

Einen grauen Jeep beschädigte ein noch unbekannter Verursacher Am Donnerstagnachmittag zwischen 15.15 Uhr und 17.20 Uhr an der Reichhardsweide. Offenbar beim Ein- oder Ausparken streifte der Verkehrsteilnehmer das dort parkende SUV im Bereich der Fahrertür und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort. Den hinterlassenen Sachschaden schätzen die Ermittler auf etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte unter Tel. 06042/96480 an die Polizei in Büdingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell