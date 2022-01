Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Fahrzeugteile gestohlen + Einbruchversuch scheitert + Mountainbike entwendet

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 05.01.2022

Karben: Fahrzeugteile gestohlen

An gleich zwei BMW machten sich Diebe zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag in Karben zu schaffen.

Am Ludwigsbrunnen brachten sie eine Seitenscheibe eines 5ers zu Bruch, um sich Zugang zum Innenraum zu verschaffen. Dort bauten sie die elektronische Tachoeinheit aus und entwendeten eine EC-Karte aus dem Handschuhfach. Im gleichen Zeitraum stahlen Straftäter das Lenkrad eines X5 in der Ellernstraße. Wie es den bislang unbekannten Tätern dort gelungen war, ins Fahrzeug zu gelangen, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. So wies dieses keine offensichtlichen Aufbruchspuren auf.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden, Tel. 06101/54600.

Ortenberg: Einbruchversuch scheitert

Zwischen Donnerstag letzter Woche (30.12.21) und Dienstagmorgen (4.1.22) versuchten Einbrecher offenbar vergeblich, in ein Wohnhaus in der Vogelsbergstraße einzusteigen. Die Eingangstür hielt stand, sodass die Täter ihr Vorhaben abbrachen und flüchteten. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Karben: Mountainbike entwendet

Aus einem Innenhof in der Homburger Straße in Groß-Karben stahl ein Fahrraddieb zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ein auffällig hellgrünes Mountainbike von Cube. Die Modellbezeichnung des mittels Fahrradschloss gesicherten Zweirads lautet LTD Pro. Eher unüblich: Der Unbekannte ließ am Tatort ein schwarzes Fahrrad von Giant zurück. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

Tobias Kremp

Pressesprecher

