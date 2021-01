Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei unbekannte Männer geben sich als Mitarbeiter eines Betreuungsdienstes aus und entwenden aus Wohnung eines 85-Jährigen Bargeld

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Sonntag, 24. Januar, gegen 16.45 Uhr in Hardterbroich-Pesch an der Rheinstraße an der Wohnung eines 85-jährigen Mannes geklingelt und sich als Mitarbeiter eines Betreuungsdienstes ausgegeben. Es waren jedoch Diebe.

In der Wohnung hätten die beiden Personen ihn in ein Gespräch über mögliche Betreuungsangebote verwickelt, berichtete der 85-Jährige. Dabei hätten sie sich in der gesamten Wohnung umgeschaut. Nach circa zehn Minuten hätten sie dann die Wohnung wieder verlassen. Danach habe er bemerkt, dass die Unbekannten Bargeld aus einem Portemonnaie entwendet hätten.

Die Täterbeschreibung: 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank, südosteuropäisches Erscheinungsbild.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

