Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach Taxifahrt Geldbörse gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Einem Taxifahrer ist in der Nacht zum Freitag, 22. Januar, in Rheydt die Geldbörse samt Personenbeförderungsschein aus dem Wagen gestohlen worden.

Der 59-jährige Fahrer hatte nach eigenen Angaben gegen 1.30 Uhr an der Hofstraße insgesamt fünf Personen mit seinem Taxi eingesammelt. Als sie immer wieder andere Ziele genannt hätten, habe er auf der Nordstraße angehalten und die Fahrt beendet. Die Fahrgäste hätten gezahlt. Sein Portemonnaie habe er in das Seitenfach der Fahrertür gelegt. Danach sei er ausgestiegen, um auf der Beifahrerseite Personen beim Aussteigen zu helfen. Als er schließlich bemerkt habe, dass die Geldbörse verschwunden sei, habe er die Unbekannten aufgefordert, stehen zu bleiben. Sie hätten aber die Flucht in Richtung Rheydter Innenstadt ergriffen. Er sei noch in die gleiche Richtung gefahren, habe sie aber nicht mehr entdecken können.

Die Beschreibung der fünf unbekannten Personen: männlich, etwa 30 Jahre alt, nordafrikanisches Erscheinungsbild, drei mit dunkler, zwei mit heller Hautfarbe.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

