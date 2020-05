Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Baumaschinen und Werkzeug im Wert von 30.000 Euro aus Rohbau gestohlen: Zeugen in Vellmar gesucht

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Unbekannte haben bei einem Einbruch in einen Rohbau in Vellmar am Wochenende Baumaschinen und Werkzeug im Wert von rund 30.000 Euro gestohlen. Die zuständigen Beamten des Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei erhoffen sich durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatten die Mitarbeiter der geschädigten Baufirmen den Einbruch in das noch im Rohbau befindliche Wohn- und Geschäftshaus in der Brüder-Grimm-Straße, unweit der Rheinstraße, am gestrigen Montagmorgen festgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lässt sich die Tatzeit auf dem Zeitraum zwischen Freitagmittag, 12:30 Uhr, und Montagmorgen, 7:00 Uhr, eingrenzen. Die unbekannten Täter hatten zunächst den zwei Meter hohen Bauzaun geöffnet und anschließend mehrere provisorische Stahltüren in dem Rohbau aufgehebelt. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten sie einen Sachschaden von 1.500 Euro an. Die Einbrecher erbeuteten eine Vielzahl von Werkzeugen und Baumaschinen, überwiegend von der Marke Hilti. Neben Trennschleifern kamen mehrere Bohrmaschinen, Bohrschrauber, Stemmhammer sowie Kleinwerkzeug abhanden. Wohin die Täter mit ihrer Beute flüchteten, ist bislang unbekannt. Aufgrund der Menge an Diebesgut ist allerdings davon auszugehen, dass sie zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben.

Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe bitten Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben oder Täterhinweise geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell