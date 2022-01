Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Neue Hinweise nach Verfolgungsfahrt in Linden - Insassen kommen offenbar für Zigarettenautomatensprengungen in Frage - Kripo richtet Arbeitsgruppe ein

Friedberg (ots)

+++

Landkreis Gießen/ Wetteraukreis: Neue Hinweise nach Verfolgungsfahrt in Linden - Insassen kommen offenbar für Zigarettenautomatensprengungen in Frage - Kripo richtet Arbeitsgruppe ein

Wie bereits am Montag, 03.1.22, berichtet, kam es zu Beginn des Jahres (Sonntag, 02.01.22) in Langgöns und in der Wetterau zu einer spektakulären Verfolgungsfahrt. Dabei setzte der Fahrer eines BMW mehrmals einiges aufs Spiel, um der Streife zu entkommen. Die Beamten wollten das verdächtige Fahrzeug an dem frühen Sonntagmorgen in Langgöns kontrollieren. Letztendlich konnte der PKW bei Bad Nauheim entkommen.

Wie sich nun bei Ermittlungen herausstellte, steht die Flucht des BMW möglicherweise in Verbindung mit mehreren Sprengungen von Zigarettenautomaten. Sowohl im südlichen Landkreis Gießen als auch im Wetteraukreis war es seit November 2021 zu mehreren solcher Sprengungen gekommen. In der Nacht zum 02.01.22 hatten Unbekannte in Linden-Leihgestern, Konrad-Adenauer-Straße einen solchen Automaten mit Sprengstoff befüllt und zur Explosion gebracht. Teile des Automaten flogen bis zu 20 Meter weit. Die Täter erbeuteten Bargeld und Zigarettenpackungen.

Ähnlich wie bei dieser Tat in Linden gingen die Täter auch bei mindestens elf weiteren Taten vor. Im Landkreis Gießen wurden weitere vier solcher Delikte bekannt. Außerdem ist davon auszugehen, dass ein Zusammenhang zu weiteren Taten im Rhein-Main-Gebiet bestehen.

Bei der Kriminalpolizei wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Die letzten Ermittlungsschritte, die unter anderem weitere Befragungen, Vernehmungen und Spurenauswertungen beinhalteten, führten dazu, dass der geflüchtete BMW bzw. dessen Insassen in Verbindung mit den Sprengungen stehen. Sehr wahrscheinlich benutzten die Täter bei einigen Taten als Fahrzeug einen dunklen BMW Kombi mit Gießener Kennzeichen. Zeugen berichteten der Polizei mehrmals, dass zwei Personen nach der Tat flüchteten.

Die Ermittler erhoffen sich Hinweise. Wer kann Angaben zu dem gesuchten BMW machen? Wer kann Hinweise zu den Taten oder zu den Tätern geben? Wahrscheinlich ist, dass die Unbekannten mit Sprengstoff hantieren.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555.

+++

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell