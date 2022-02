Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Schwelm (ots)

Am Samstag, den 26.02.2022 gegen 01:45 Uhr befährt eine 59-jährige Fahrradfahrerin aus Schwelm die Tobienstraße in Schwelm. Als sie nach links in die Jesinghauser Straße abbiegen möchte, rutscht sie aufgrund von Glätte weg und verletzt sich dabei leicht. Sie wird nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen.

