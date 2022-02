Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Breckerfeld (ots)

Am Samstag, den 26.02.2022 gegen 11:55 Uhr befährt ein 85-jähriger Mann aus Breckerfeld die Straße vor dem Tore in Breckerfeld mit seinem E-Bike. Als er beabsichtigt nach links in den Hansering abzubiegen, missachtet er die Vorfahrt eines 73-jährigen Breckerfelders, der den Hansering mit einem schwarzen Renault befährt. Der E-Bike Fahrer verletzt sich bei dem Unfall leicht. Er wird einem umliegendem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1800 Euro.

