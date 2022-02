Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., 29-jähriger Autofahrer kollidiert mit Baum und überschlägt sich

Steinfurt-Bo. (ots)

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Ostendorfer Straße (L559) leicht verletzt worden. Der 29-Jährige aus Nordwalde fuhr am späten Dienstagnachmittag (01.02.22) gegen 17.40 Uhr in Richtung Nordwalde. In einer Rechtskurve kam er aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Er rutschte mit seinem Wagen auf den Grünstreifen und stieß gegen einen Baum. Daraufhin überschlug sich der gelbe Seat und blieb auf der linken Seite auf einem angrenzenden Acker liegen. Der 29-Jährige konnte sich selbständig aus seinem Auto befreien. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Seat musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 8.000 Euro.

