Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zugbegleiterin beleidigt und bedroht

Friesenheim (ots)

Am vergangenen Samstag kam es in einem Regionalzug zwischen Lahr und Offenburg zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 24- Jährigen und einer Zugbegleiterin. Der 24- Jährige wurde auf Höhe Friesenheim durch die Zugbegleiterin angetroffen und sein Ticket sollte kontrolliert werden. Er besaß nicht nur kein Ticket, sondern wurde auch noch verbal ausfällig gegenüber der Zugbegleitern und bedrohte diese zudem mit Worten. Diese verständigte daraufhin die Bundespolizei, welche den gambischen Staatsangehörigen am Bahnhof in Offenburg in Empfang nahm. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen.

