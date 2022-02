Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- 24-Jähriger durch Polizei mit gezogener Waffe zu Boden gesprochen

Wetter (ots)

Am Freitagabend verständigte der 23-jährige Tankstellenmitarbeiter die Polizei. Grund war ein Mann, der sich auf dem Tankstellengelände an der Vogelsanger Straße aufhielt und ein Messer in der Hand hält. Die eintreffenden Beamten sprachen den Mann unter Vorhalt der Dienstwaffe zu Boden und fesselten ihn. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Der 24-jährige Mann befand sich in einem psychisch auffälligen Zustand und wurde durch einen Arzt in ein Krankenhaus in Hattingen eingewiesen. Das Messer wurde sichergestellt.

