Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Hubschraubereinsatz an der Wuppertaler Straße

Sprockhövel (ots)

In der Nacht zu Montag meldete ein Anwohner der Wuppertaler Straße der Polizei verdächtige Personen, die sich auf einem Firmengelände an der Wuppertaler Straße aufhielten. Gegen 01:45 Uhr konnten Polizeikräfte in direkter Nähe des Geländes einen geparkten VW Sharan feststellen, in dem sich ein 30-jähriger Mann aus Dortmund befand. Der rumänisch stämmige Mann verhielt sich kooperativ, war der deutschen Sprache jedoch nicht mächtig. An der Firma konnten Spuren festgestellt werden, die auf einen Einbruch hindeuteten. Auch Beute in Form von Edelmetallen wurde bereits durch die Täter zum Abtransport bereitgestellt. Nach Angaben des Zeugen soll es sich um etwa fünf Täter gehandelt haben, aus diesem Grund wurde für die Absuche des Geländes ein Polizeihubschrauber und ein Diensthund hinzugezogen. Trotz intensiver Suche konnten jedoch keine weiteren Täter bisher aufgefunden werden. Der 30-Jährige Dortmunder wurde vorläufig festgenommen, das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu den noch flüchtigen Tätern dauern an.

