Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Fahrzeugfronten gestohlen

Schwelm (ots)

In der Zeit von Samstag 13 Uhr bis Sonntag 21:00 Uhr, machten sich Unbekannte an zwei an der Hauptstraße abgestellten Neuwagen zu schaffen. Die Fahrzeuge der Marke Mazda waren auf dem Außengelände eines Autohauses geparkt. Die Täter entwendeten an beiden Fahrzeugen unter anderem Motorhaube, Frontschürze, Kühler und Scheinwerfer. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91664000 abgegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell