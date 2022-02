Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Balkontür aufgehebelt

Hattingen (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag verschafften sich Unbekannte Zutritt zur der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Lahnweg. Sie hebelten die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Als Beute erlangten sie Bargeld sowie Gold- und Silberschmuck. Täterhinweise liegen nicht vor.

