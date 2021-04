Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auffahrunfall mit rund 13.000 Euro Schaden (22.04.2021)

Tuttlingen (ots)

Rund 13.000 Euro Sachschaden an einem Skoda Fabia und an einem VW Polo ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der am Donnerstagmittag an der Kreuzung der Gießstraße mit der "Untere(n) Vorstadt" passiert ist. Eine 53-jährige Frau war gegen 12.15 Uhr mit einem VW Polo auf der Untere(n) Vorstadt unterwegs und musste aufgrund einer umschaltenden Ampel an der Kreuzung zur Gießstraße verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 30-jähriger Skoda-Fahrer reagierte zu spät und prallte mit seinem Wagen in das Heck des haltenden Polos. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell