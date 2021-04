Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, Landkreis Konstanz) Unfallflucht mit rund 1000 Euro Schaden an einem geparkten Auto (21. - 22.04.2021)

Volkertshausen, Landkreis Konstanz (ots)

Im Zeitraum vom frühen Mittwochmorgen bis Donnerstagvormittag hat ein Unbekannter vermutlich beim zu dichten Vorbeifahren rund 1000 Euro Sachschaden an einem VW Polo angerichtet, der in der Straße "Im Harpel" am Fahrbahnrand abgestellt war. Ungeachtet des verursachten Schadens fuhr der Unbekannte einfach weiter. Nun ermittelt die Polizei Steißlingen (07738 97014) wegen des Tatbestandes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet um Hinweise zu dem Unbekannten.

