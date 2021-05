Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Autofahrer mit Schreckschusswaffe bedroht; Baugeräte gestohlen; Qualmendes Müllauto; Halle aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der L 383 ereignet hat. Eine 35-Jährige war gegen 8.10 Uhr mit ihrem Audi A3 auf der Landesstraße von Öschingen kommend in Richtung Gönningen unterwegs. Am Beginn einer Linkskurve geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache mit den rechten Rädern in den Grünstreifen. Anschließend lenkte sie dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge gegen stieß mit dem entgegenkommenden Fiat Ducato eines 57-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge kamen abseits der Fahrbahn zum Stillstand. Sowohl die 35-Jährige als auch der 57-Jährige wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Auch die Straßenmeisterei war aufgrund auslaufender Betriebsmittel zur Unfallstelle ausgerückt, die aufgrund der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme bis etwa elf Uhr voll gesperrt werden musste. (rn)

Ostfildern (ES): Autofahrer mit Schreckschusswaffe bedroht

Die Fahndung nach einem Autofahrer, der einen anderen Pkw-Lenker mit einer Schusswaffe bedroht haben soll, hat am Montagnachmittag in Ostfildern für Aufregung gesorgt. Gegen 15.40 Uhr wurde die Polizei von einem 73-jährigen Taxifahrer alarmiert, der seinen Angaben zufolge kurz zuvor in der Rinnenbachstraße beim Überholen eines VW Golf von dessen Fahrer mit einer Waffe bedroht worden war. Sofort rückten zahlreiche Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber zur Fahndung nach dem bewaffneten Verkehrsteilnehmer aus. Um 16 Uhr konnte das verdächtige Fahrzeug am Kreisverkehr in der Kirchheimer Straße am Ortseingang von Ruit gestellt werden. Der am Steuer sitzende, 29-jährige Fahrer wurde widerstandslos festgenommen. Bei ihm wurde eine geladene Schreckschusspistole aufgefunden und beschlagnahmt. Weil er zum Führen der Waffe keine Erlaubnis besitzt, wird nun gegen ihn nicht nur wegen des Verdachts der Nötigung und Bedrohung, sondern unter anderem auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (ak)

Holzmaden (ES): Diebstahl auf Baustelle

Auf einer Baustelle in der Ringstraße hat über das Wochenende ein Krimineller zugeschlagen. Der unbekannte Täter entwendete im Zeitraum zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, eine Rüttelplatte sowie einen Grubenstampfer. Beide waren mit einer Kette samt Vorhängeschloss gesichert, die der Unbekannte aufgebrochen hatte. Zum Abtransport der Gegenstände dürfte ein Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Der Polizeiposten Weilheim ermittelt. (rn)

Denkendorf (ES): Motorradfahrer gestürzt

Alleinbeteiligt gestürzt und dabei verletzt hat sich ein Motorradfahrer am Montagmorgen auf der Kreuzung L 1192/ L1200. Gegen 8.25 Uhr fuhr der Biker auf seiner Suzuki in den Kreuzungsbereich und stürzte aufgrund eines Fahrfehlers nach links um. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. (rn)

Tübingen (TÜ): Qualmendes Müllauto

Aus noch unbekannter Ursache hat am Montagvormittag die Ladung eines Müllautos zu brennen und qualmen begonnen. Der Fahrer war mit dem mit brennendem Restmüll beladenen Fahrzeug gegen 10.30 Uhr auf den Hof der Feuerwehr in der Kelternstraße gefahren. Diese begann daraufhin sofort mit den Löscharbeiten. Anschließend wurde der Müllwagen zur Entleerung zu einem Entsorgungsunternehmen gefahren und dort vollständig gelöscht. (rn)

Geislingen (ZAK): Landwirtschaftliche Fahrzeughalle aufgebrochen

Wegen des Verdachts des versuchten schweren Falls des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Balingen gegen vier teils noch Unbekannte, die am Sonntagabend in die Fahrzeughalle eines Hofguts in Geislingen eingebrochen sind. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge drangen die Einbrecher gegen 18.20 Uhr gewaltsam in die Fahrzeughalle ein. Dort setzten sie einen Mähdrescher in Gang, durchbrachen mit dem Fahrzeug das geschlossene Tor und fuhren damit zu einer weiteren Halle auf dem Hof. Nachdem sie dort ebenfalls ein Tor aufgebrochen hatten, versuchten sie mittels des Mähdreschers ein etwa 1,5 Tonnen schweres Stromaggregat aus der Halle zu ziehen, um es in einen Mercedes Sprinter zu laden. Zeugen, denen das Treiben der Männer aufgefallen war, alarmierten die Polizei. Als die Diebe bemerkten, dass sie aufgefallen waren, ergriffen sie Flucht. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, konnten zwei 24 und 33 Jahre alte Tatverdächtige in einem Mercedes in Rosenfeld-Isingen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Beide wurden am Montagnachmittag nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den beiden Komplizen und dem Mercedes Sprinter dauern noch an. (cw)

Haigerloch (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Mit schweren Verletzungen musste eine 41-Jährige nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B 463 vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Gegen 13.30 Uhr war die Frau mit ihrem BMW auf der Bundesstraße von Bisingen in Fahrtrichtung Haigerloch unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich ihr Wagen, ehe er in der dortigen Wiese zum Stehen kam. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden. (rn)

