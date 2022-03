Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Wohnungseinbruch in der Oststraße

Hattingen (ots)

In der Zeit von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Oststraße ein. Die Täter brachen gewaltsam die Eingangstür auf und gelangten in die Wohnung. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

