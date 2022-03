Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Schwerer Verkehrsunfall auf der Rosendahler Straße

Gevelsberg (ots)

Am Montagmorgen wurde ein 72-jähriger Gevelsberger bei einem Verkehrsunfall auf der Rosendahler Straße schwer verletzt. Ein 43-jähriger Hagener fuhr mit seinem Porsche auf der Hammerstraße in Richtung Rosendahler Straße. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr er ungebremst in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hier mit dem von links querenden Mercedes des 72-Jährigen. Durch die Wucht wurde der Mercedes in den Gegenverkehr geschleudert und stieß dort mit einem LKW zusammen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Rosendahler Straße in beide Fahrtrichtungen für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt werden. Der 72-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

