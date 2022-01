Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Nach Bürgerhinweis- Fahndung erfolgreich

Bansin (ots)

In den späten Abendstunden des gestrigen Tages bemerkte in Bansin ein aufmerksamer Bürger eine Sachbeschädigung an einer Gartenlaube. Bis dato Unbekannte hatte eine Scheibe eingeschlagen und flüchteten. Der Zeuge informierte umgehend die Landespolizei in Heringsdorf und konnte auch eine Personenbeschreibung abgeben. Die Kollegen der Landespolizei leiteten sofort Fahndungsmaßnahmen ein und informierten wie immer auch ihre Kollegen der Bundespolizei.

Im Zuge der Nahbereichsfahndung konnten die verdächtigen Personen durch eine Bundespolizeistreife festgestellt werden, Es handelte sich dabei um zwei polnische Staatsangehörige (36- jährig männlich und 22- jährig weiblich). Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personen verlief negativ. Die Personen wurden zuständigkeitshalber an das Polizeirevier Heringsdorf übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell