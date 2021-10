Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Behringen (Wartburgkreis) (ots)

Zwischen dem 02.10.2021, gegen 14.30 Uhr und dem 03.10.2021, gegen 11.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Hotels in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Unbekannter beschädigte vermutlich beim Rangieren den VW des Geschädigten. Hierbei entstand am Fahrzeugheck Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0230327/2021) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell